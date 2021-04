Chelsea-fans protesteren tegen Super League, trekken de topclubs de stekker er al uit?

De Super League-plannen zijn bij heel wat voetbalsupporters in het verkeerde keelgat geschoten. Ook bij de aanhang van Chelsea, dat vanavond Brighton ontvangt in de Premier League. Aan Stamford Bridge troepen supporters samen en zij laten luidkeels hun ongenoegen blijken. En daar wordt naar geluisterd, want Chelsea zou een vluchtroute voorbereiden. En dat voorbeeld krijgt navolging.