Peter Vandenbempt: "Tweede plaats is nu de ambitie van Anderlecht"

De reguliere competitie in de Jupiler Pro League zit erop en we weten wie de Champions' play-offs speelt, wie de Europe play-offs en wie degradeert. Peter Vandenbempt neemt de 34e speeldag onder de loep in zijn wekelijkse analyse en staat stil bij Anderlecht, AA Gent en Moeskroen.

"Grote tevredenheid, maar geen euforie bij Anderlecht"

Als je ziet waar Anderlecht vandaan komt en als je ziet welk parcours het heeft afgelegd, is het eigenlijk wel een redelijk straffe prestatie. Ik heb gewaardeerde analisten in de loop van het seizoen toch vaak horen zeggen dat het heel sterk zou zijn om de top 4 te halen met deze ploeg, een nieuwe coach en zonder geld in de kas. Tegelijk denk ik dat de bazen van Anderlecht altijd wel gevonden hebben dat deze spelerskern de kwaliteiten had om in de top 4 te eindigen en om Europees voetbal te halen. Dat was in principe toch de minimumdoelstelling. Er was dus gisteren wel heel grote tevredenheid bij de hele Anderlecht-familie, vooral ook omdat het er heel lang slecht uitgezien heeft. Play-off I leek enkele keren verloren.

De ambitie van Anderlecht is nu de tweede plaats. Dat past bij de mentaliteit van de club. Peter Vandenbempt

Maar Anderlecht heeft het zelf voor mekaar gekregen met die 12 op 12, met overwinningen tegen Antwerp en Club Brugge. Met de rug tegen de muur ook, tegen Genk en Standard.

Ze mogen dus tevreden zijn, maar er was voor alle duidelijkheid geen euforie, zeker niet bij de coach. Anderlecht wil nu de 2e plaats, want die betekent de voorronde van de Champions League en meteen ook Europees voetbal tot Nieuwjaar. Want als je uitgeschakeld wordt in de voorrondes, kom je terecht in de poulefase van de Europa League.

Vincent Kompany wilde geen viering of champagne in de kleedkamer. De ambitie is nu de 2e plaats, dat past bij de mentaliteit van Anderlecht.

Met Racing Genk dat zaterdag een periode heel erg goed voetbalde op Antwerp en Antwerp dat terugkwam op karakter en nog won met dank aan de oude garde: dat wordt nog een mooie strijd voor de 2e plaats, ver achter Club Brugge.

"Ultieme kwalificatie voor PO II is godsgeschenk voor Gent"

De Europe play-offs waren voor het seizoen zeker niet de doelstelling van AA Gent en Standard. Dat was voor allebei gewoon de top 4. AA Gent wilde zelfs de grote uitdager zijn van Club Brugge voor de titel. Ook hier geldt dat ze finaal nog tevreden zijn, want het heeft in een turbulent seizoen vaak aan een zijden draadje gehangen. En Standard speelt natuurlijk volgende week ook nog de finale van de Beker van België. Maar als je nog eens kijkt naar het seizoen van AA Gent: pas op het einde voor het eerst in de top 8. Gent heeft een heel seizoen niet bij de beste acht clubs van het land behoord. Dat is ronduit hallucinant.

Hein Vanhaezebrouck zal niet blind zijn voor de gigantische berg werk die te wachten ligt in het tussenseizoen. Peter Vandenbempt

Vier trainers versleten, vier keepers opgesteld. Zichzelf geblameerd in de Europa League met 6 nederlagen en daar waren toch ook wel matchen bij tegen Slovan Liberec. Gent leefde ook voortdurend in onrust, permanente ruzie eigenlijk, met ook onvrede bij de supporters. Het is een vreselijk jaar geweest voor de club en de fans.

Eigenlijk is die ultieme kwalificatie voor Play-off II een godsgeschenk, met ook nog twee ploegen daarbij die ons dit seizoen zeer gecharmeerd hebben met hun voetbal: KV Oostende en KV Mechelen.

Wie weet volgt er dus straks nog een Europees ticket voor AA Gent, al zal dat Hein Vanhaezebrouck zeker niet blind maken voor de gigantische berg werk die te wachten ligt in het tussenseizoen om de club en vooral de ploeg weer op de rails te krijgen. Dat kan een reden zijn om dat werk in een zekere sereniteit te kunnen doen.

"Niemand zal Moeskroen als een verlies aanvoelen"

Voor de vele vrijwilligers van de club en voor het uitstekende jeugdcentrum Futorosport is de degradatie van Moeskroen jammer. Maar niemand zal het verdwijnen van Moeskroen in 1A als een verlies aanvoelen, integendeel. Ik kan me voorstellen dat er grote tevredenheid is bij heel veel clubs die zich de voorbije jaren benadeeld hebben gevoeld, zoals KV Mechelen, Westerlo of OH Leuven. Moeskroen was vroeger echt een sympathieke club, met heel leuke spelers, denk maar aan de broers Mpenza. In dat gezellige stadion werd ook vaak heel leuk en offensief gevoetbald.

Ik kan me voorstellen dat er grote tevredenheid is bij veel clubs na de degradatie van Moeskroen. Peter Vandenbempt

Intussen is Moeskroen verworden tot de paria van ons voetbal, het symbool van alle mogelijke uitwassen. Voortdurend hing er een zweem van verdachtmakingen en schandalen rond de club: matchfixing, financieel gesjoemel, witwaspraktijken, gerechtelijke onderzoeken, makelaars die de club zouden runnen.

Maar ondanks enkele keiharde bewijzen kreeg Moeskroen altijd maar weer een licentie en dat heeft gewoon kwaad bloed gezet. Na een jaar met sportieve chaos, slecht beleid, lonen die niet betaald werden en een corona-aanval is er nu dit sportieve vonnis.

Nu wordt het 1B of zelfs amateurvoetbal, want vergeet niet dat ze alweer geen licentie gekregen hebben. Ze moeten opnieuw rekenen op het BAS om alsnog in 1B te blijven.