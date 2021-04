Kampioenen Stijn D'Hulst en Silke Van Avermaet uitblinkers op Volleyproms

De Volleyproms werden vorig jaar nog geschrapt van de kalender, omdat het coronavirus ook de play-offs in de Belgische volleybalcompetitie dwarsboomde. Dit jaar kon wel een bescheiden gala worden georganiseerd in het Van der Valk-hotel in Diegem.

Kampioen Roeselare was de grote slokop bij de mannen. Stijn D'Hulst en niet ploegmaat Hendrik Tuerlinckx werd verkozen tot Speler van het Jaar. Ook de Rookie van het Jaar kwam van bij Roeselare: Mathijs Desmet maakte zijn favorietenrol waar.

"We hadden een echt boerenjaar", zegt D'Hulst. "We hadden 12 heel stevige spelers, een zeer sterk collectief. Of ik het verschil heb gemaakt in de play-offs? Ik vond het juiste ritme en was een belangrijk stuk van de puzzel."

Bij de vrouwen schopte de Rookie van het jaar van 2018 het tot Speelster van het Jaar. Silke Van Avermaet maakte in haar laatste jaar bij landskampioen Asterix Avo een ijzersterke indruk.

"Deze prijs bewijst dat ik een vaste waarde ben geworden voor de club", zei Van Avermaet. "Nu ga ik op zoek naar een betere competitie." Ploeggenote Britt Rampelberg werd Rookie van het Jaar.