Geen coronavaccin voor coaches van olympiërs? "Zo blijf je sukkelen"

Gaastra: "Geen coaches? Zij mogen dan wel ziek worden?"

Ronald Gaastra (zwemcoach): "We zijn heel blij, want we lopen veel risico's. Atleten trainen op de maximale grens van belastbaarheid en zijn sneller vatbaar voor ziektes. Ze zijn zeker niet de meest gezonde mensen ter wereld."

"Vorige week zaten we in Eindhoven, nu is er een stage op Tenerife en dan volgt het EK in Boedapest. We gaan van het ene teststraatje naar het andere. We nemen risico's met vliegtuigreizen, maar we moeten dat doen. Je kunt ook niet zonder wedstrijden."

"Het zijn essentiële onderdelen, maar daarbij loop je risico's. Die worden nu een stuk kleiner met vaccins. Olympische atleten krijgen ook maar één kans om de vier jaar om zich te tonen. Daar wordt een hele carrière op afgestemd. Ik hoop dat mensen daar begrip voor hebben."

"Dat coaches geen vaccin krijgen? Daar ben ik niet van op de hoogte. Dan gaan we maar zonder coaches, zeker? Het zou heel raar zijn als de regel niet geldt voor de omkadering, want die mensen zijn toch noodzakelijk. Zij mogen dan wel ziek worden?"