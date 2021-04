Nicky Degrendele: "Ik laat klein beetje hoop op Tokio niet groeien"

In haar eerste wedstrijd in meer dan een jaar eindigde Nicky Degrendele op de International Track Meeting in Gent op de tweede plaats. "Of ik nu terug ben? Daarvoor is het nog een beetje vroeg. Dit was gewoon een stapje zetten en groeien. Maar ik ben wel tevreden."

Degrendele slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat was een grote klap, maar nu gaat het mentaal weer beter. "Ik voel me wel weer beter in mijn vel. Het heeft lang geduurd en het is even heel moeilijk geweest."

"Ik heb heel veel steun gekregen van mijn nieuwe trainer, waarmee ik nu een jaar werk. Als het niet voor hem, mijn nieuwe vriend, mijn familie en vele anderen was geweest... zonder hen weet ik niet waar ik nu zou gestaan hebben."