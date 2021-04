Kabinet Weyts: "Hopen olympische atleten begin mei te vaccineren"

Ben Weyts pleitte recent samen met collega-ministers van Sport, Valérie Glatigny, voor Wallonië, en Isabelle Weykmans, voor het Duitstalige landsgedeelte, bij hun ambtgenoten van Volksgezondheid voor een versnelde vaccinatie van de Belgische olympische en paralympische atleten en hun begeleiding voor de Spelen in Tokio.

"We hopen zo snel mogelijk de betrokken atleten te kunnen laten vaccineren", zegt Michael Devoldere, de woordvoerder van minister Weyts, vrijdag aan persagentschap Belga.

"We mikken op mei, en dan nog liever begin mei dan midden mei. We willen absoluut de laatste 10 weken voor de start van de Spelen vrijwaren. Dat is voor de atleten de belangrijkste voorbereidingsperiode. Daarvoor moet het gebeuren."