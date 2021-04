Dortmund-coach verwacht Witsel dit seizoen niet meer terug in wedstrijdkern

Witsel viel begin januari in de topper tegen RB Leizpig uit met een scheur in de achillespees. De 32-jarige middenvelder timmert sindsdien aan zijn weg terug in de hoop tijdig fit te geraken voor het EK komende zomer. Al lijkt die kans klein.

Terzic bevestigde vandaag op zijn wekelijkse persbabbel dat het herstel van Witsel volgens plan verloopt, maar de coach gaat er wel van uit dat de Rode Duivel dit seizoen geen wedstrijden meer zal spelen voor Dortmund.

"Met Axel gaat het heel goed", zei Terzic in aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag tegen Werder Bremen. "Zijn revalidatie ligt op schema, hoewel het dit seizoen niets meer voor hem zal worden."





Dortmund kent een eerder teleurstellend seizoen. Het staat in de Bundesliga pas vijfde (46 ptn) op ruime achterstand van nummer 4 Frankfurt. Die vierde plek geeft recht op de Champions League.

Dortmund sneuvelde afgelopen week nog in de kwartfinales van de Champions League. Het team van Thorgan Hazard en Thomas Meunier verloor 2 keer tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne.