Maesschalck, de man die EK-titel letterlijk in handen heeft: "Witsel en Hazard geen druk opleggen"

Ook Eden Hazard bracht recent een bezoekje aan de praktijk van Maesschalck met zijn aanslepende enkelblessure. "Hij is hier een paar dagen geweest. Maar ik heb niets spectaculairs gedaan, hoor. Ik heb met hem alles overlopen en we houden contact met iedereen in Madrid. Ik ken het medische team daar goed. Hij wordt goed opgevolgd."

"Witsel is hier elke dag en alles loopt volgens plan, maar er is geen druk. Onze zorg is dat hij kan terugkeren op zijn hoogste niveau. Je mag vragen of hij het EK nog haalt, maar ik zal daar niet op antwoorden. Bij dit soort blessures mag je geen deadlines stellen."

"Ik zou mezelf zeker geen wonderdokter noemen"

Maar Maesschalck volgt ook alle andere Duivels op de voet. "Of ik vrees voor nog blessures? Het EK begint pas over 2 maanden en het seizoen is nog aan de gang. Ik kan daar dus nog geen uitspraken over doen. Maar we hopen dat iedereen fit zal zijn."

"Het is zeker zo dat dit geen normaal jaar is geweest. De spelers hadden geen goede voorbereiding, sommigen kregen corona, het schema wordt drukker en drukker, ... Je moet als nationale ploeg dus ook wat geluk hebben met blessures. We wachten rustig af en zijn klaar om iedereen bij te staan."

"Ik hoor ze zo kort voor het EK niet meer of niet minder. We zijn al jaren bezig met dit proces. Er is een heel open communicatie tussen ons en de verschillende clubs. Dat is essentieel."

"En de spelers hebben vertrouwen in mij en het team. Die band groeit met de jaren. Als ze vragen hebben, contacteren ze ons."

Is het toeval dat zoveel topspelers bij Maesschalck aankloppen? Doet hij iets anders dan de rest? "Iedereen doet de dingen die hij denkt dat goed zijn. Maar je vraagt dat misschien beter aan de spelers. Ik amuseer me er zelf wel in en probeer voortdurend te evolueren. Ik ben zeker geen wonderdokter, maar het is logisch dat je teruggaat naar iemand die je kent en waar je je goed bij voelt."

De EK-titel ligt dus letterlijk in zijn handen? "Het is de eerste keer dat ik dat hoor. We zijn een team, ik maak geen spelers en ik kan zelf niet voetballen. De ploeg zal het verschil maken, niet wij. Onze taak is om de spelers optimaal hun job te laten uitoefenen. Ik word geen Europees kampioen, het team hopelijk wel."