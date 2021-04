Axel Witsel: "Al veel progressie gemaakt, komende 2-3 weken zijn cruciaal"

Toen Axel Witsel begin dit jaar zijn achillespees afscheurde, leek hij een kruis te mogen maken over het EK met de Rode Duivels. Maar misschien moeten we de Belgische stofzuiger nog niet helemaal afschrijven.

"Het gaat heel goed", zegt hij in een filmpje van Move to Cure, de praktijk van Lieven Maesschalck, die ook kinesist is bij de Rode Duivels. "Ik heb al veel vooruitgang gemaakt en maak nog elke dag veel vooruitgang."

"Ik wil mij wel niet vastpinnen op een datum voor mijn terugkeer op het trainingsveld. Daarvoor zijn de komende 2-3 weken cruciaal."