Aubameyang liep malaria op in Gabon: "Ik keer gauw sterker terug"

Arsenal won gisteren met duidelijke 0-4-cijfers in Praag. De ploeg van Mikel Arteta deed dat zonder aanvaller Aubameyang. Die liet op Instagram weten dat hij herstelt van malaria en zijn team vanuit het ziekenhuis zou aanmoedigen.

"Bedankt voor alle berichten en telefoontjes", opent Aubameyang. "Helaas heb ik malaria opgelopen in Gabon tijdens de interlandbreak van enkele weken geleden. Ik heb enkele dagen in het ziekenhuis doorgebracht en ik voel me met de dag beter, met dank aan de geweldige dokters."

Zelf is de spits van Arsenal vastberaden om weer snel op het veld te staan. "Ik voelde me niet geweldig de afgelopen wweken, maar ik kom gauw terug. Sterker dan ooit tevoren!"