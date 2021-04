Stuntwerk van Slavia Praag is voorbij na wervelende eerste helft van Arsenal

Bekijk het verslag:

De late 1-1 van Slavia Praag in Londen had Arsenal met een ei in de broek opgezadeld.

Of dat dacht toch iedereen, want op het veld lieten de bezoekers een ander gelaat zien.

Slavia was al 21 matchen op een rij ongeslagen voor eigen volk en had in de vorige rondes Leicester City en Rangers FC gewipt, maar in deze return werd het op zijn eigen speelhelft vastgespijkerd.

Arsenal haalde in 6 minuten verwoestend uit: Pépé, Lacazette en Saka wasten het Praagse varkentje nog voor het halfuur. De Franse spits zette na de pauze de kers op de taart.

In de halve finales wacht nu het Villarreal van ex-coach Unai Emery.

