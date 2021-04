Lemmelijn en Claeys-De Loof krijgen nog kwalificatiekans in Luzern

Bij de olympische kwalificatieragatta in het Italiaanse Varese werd Lemmelijn begin deze maand 13e.

"Uiteraard is de kans klein dat hij zich in Luzern wel plaatst, maar het is belangrijk dat hij ervaring opdoet. Dat maakt deel uit van zijn groeiproces", klinkt het bij de federatie.

Toptalent Lemmelijn is wereldkampioen indoor, maar roeide in Varese pas zijn eerste internationale wedstrijd op water.

Claeys en De Loof werden afgelopen weeken nog 14e op het EK in Varese. Het meerendeel van hun tegenstanders daar had een olympisch ticket al op zak en zullen ze dus niet terugzien in Luzern. Wel krijgen ze er de concurrentie van boten uit Australië, Canada en de Verenigde Staten.

Een week na de kwalificatieregatta's komen Tim Brys en Niels Van Zandweghe, al geplaatst voor Tokio, in actie in de lichte dubbeltwee op de wereldbeker in Luzern (21-23 mei).