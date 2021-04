3 ex-keepers beantwoorden dé vraag: is Courtois momenteel de beste doelman ter wereld?

Philippe Vande Walle: “Beslissend op alle vlakken”

“Thibaut was uitmuntend. Ik heb er geen ander woord voor.” Ook Philippe Vande Walle keek woensdag met grote ogen naar de prestatie van Thibaut Courtois tegen Liverpool. De achtvoudig international zag als analist voor het Franstalige RTL hoe de Rode Duivel de Koninklijke meerdere keren overeind hield. “Voor mij was hij de man van de match. Hij deed 3 à 4 cruciale reddingen. In deze fase van de competitie is dat van levensbelang.”

Zeggen dat Thibaut de absolute nummer één is, is te kort door de bocht Philippe Vande Walle

Toch wil Vande Walle niet gezegd hebben dat Courtois de absolute nummer één van de wereld is. "Want het is altijd moeilijk om doelmannen te vergelijken", aldus de voormalige keeperstrainer van Courtois bij de Duivels. "Tegenwoordig kan je als doelman beslissend zijn zonder reddingen te doen." "Keylor Navas wordt bijvoorbeeld gecatalogeerd als lijnkeeper, maar was tegen Barcelona en Bayern ook cruciaal door zijn meevoetballen." "Ook Manuel Neuer beheerst alle facetten van het moderne voetbal. Het zou dus wat kort door de bocht zijn om te zeggen dat Thibaut de absolute nummer één is. Maar hij behoort zonder twijfel tot de beste 5." "Ik heb trouwens de indruk dat Thibaut nog altijd stappen aan het zetten is in zijn ontwikkeling. Hij zit momenteel op het maximum van zijn kunnen. En bij Real Madrid ligt alles open om zijn trofeeënkast nog verder aan te vullen. (lacht) Hij zal ze daar met veel plezier voor uitbreiden mocht het nodig zijn."

Philippe Vande Walle samen met Thibaut Courtois bij de nationale ploeg

Stijn Stijnen: "Voor mij is er geen discussie"

Hij kan zijn enthousiasme niet temperen. Wanneer Stijn Stijnen over provinciegenoot Thibaut Courtois praat, klinkt niets dan lof. “Er bestaat geen hoger niveau dan Real Madrid. Het is de grootste club ter wereld. Als je dan zulke prestaties levert onder die druk… (blaast) Dan kan je niet anders zeggen dan dat Thibaut momenteel de beste is. Voor mij is er zelfs geen discussie.”



De 30-voudige Rode Duivel waarschuwt wel voor te veel euforie. "Bij doelmannen kan het snel op en af gaan. Kijk bijvoorbeeld naar Alisson Becker, die overal geroemd werd maar nu door een mindere periode gaat." "Ook Manuel Neuer haalt al lange tijd een hoog niveau, maar voor mij steekt Thibaut er momenteel echt bovenuit. Hij straalt 90 minuten lang rust uit. Altijd heeft hij die nonchalante houding waardoor alles zo simpel lijkt."

Alsof hij in zijn achtertuin met een strandbal speelt Stijn Stijnen

En net dát is volgens Stijnen Courtois' sterkste punt. "Iedereen kan ballen stoppen, maar je moet vooral tegen de druk bestand zijn. Dat kan Thibaut als geen ander. Het is alsof hij in zijn achtertuin met een strandbal aan het spelen is (lacht)." "Ik hoop dat hij dit seizoen de Champions League wint. Het zou uniek zijn voor een Limburger om bij de grootste club ter wereld de mooiste clubtrofee te winnen."

Jacky Munaron: "Thibaut staat trap hoger dan de rest"

"Thibaut is de laatste maanden onwaarschijnlijk goed bezig", begint 8-voudig international Jacky Munaron. "Zowel in matchen zoals woensdag tegen Liverpool, waarin Real onder druk stond en veel kansen tegen kreeg." "Maar óók tegen kleine ploegen in de Spaanse competitie. Daarin ontmijnt hij vaak cruciale situaties met een reflex of door te anticiperen. De grote gave van Thibaut is zijn concentratie van de eerste tot de laatste minuut." Munaron zet Courtois dan ook op 1 in zijn lijstje van doelmannen wereldwijd. "Alisson haalt niet meer het niveau van zijn kampioenenjaar met Liverpool. Tegen Real ging hij ook twee keer in de fout, volgens mij." "Het Duitse duo Marc-André ter Stegen (Barcelona, red.) en Manuel Neuer (Bayern, red.) doet het wel al een tijd uitstekend. Maar Thibaut Courtois staat de voorbije maanden toch een trap hoger dan de rest."

Samen met Lukaku en De Bruyne wordt Courtois cruciaal op het EK Jacky Munaron