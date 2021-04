Real Madrid mag op Anfield een grote kaars branden voor Courtois

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+4' tweede helft, minuut 94. Laatste fluitsignaal. Real Madrid staat voor het eersts sinds 2018 in de halve finales van de Champions League. Het blijft 0-0 na een match op Anfield die enkel in de eerste helft kon boeien. . Laatste fluitsignaal Real Madrid staat voor het eersts sinds 2018 in de halve finales van de Champions League. Het blijft 0-0 na een match op Anfield die enkel in de eerste helft kon boeien.



90+3' tweede helft, minuut 93. Courtois is een monster. Casemiro laat zich een zeldzame keer de bal afsnoepen. Dan gaat het nog eens snel bij Liverpool. Salah komt schuin voor doel, maar Courtois verschijnt voor hem als een enorme gele muur. Geen doorkomen aan. . Courtois is een monster Casemiro laat zich een zeldzame keer de bal afsnoepen. Dan gaat het nog eens snel bij Liverpool. Salah komt schuin voor doel, maar Courtois verschijnt voor hem als een enorme gele muur. Geen doorkomen aan.

90' tweede helft, minuut 90. Vier extra minuten. Liverpool heeft nog 4 minuten om 2 goals te maken. Dan is er nu heel snel een magistrale ingeving nodig. Die ontbrak voorlopig 90 minuten. . Vier extra minuten Liverpool heeft nog 4 minuten om 2 goals te maken. Dan is er nu heel snel een magistrale ingeving nodig. Die ontbrak voorlopig 90 minuten.

87' tweede helft, minuut 87. Gif zit er al een hele tijd niet meer in de aanvallen van Liverpool. Het spel vindt nog altijd vooral plaats op de helft van Real, maar de bezoekers staan defensief bijzonder goed te verdedigen. Zelfs de energieke Klopp is er rustig van geworden. . Gif zit er al een hele tijd niet meer in de aanvallen van Liverpool. Het spel vindt nog altijd vooral plaats op de helft van Real, maar de bezoekers staan defensief bijzonder goed te verdedigen. Zelfs de energieke Klopp is er rustig van geworden.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Real Madrid, Isco erin, Marco Asensio eruit wissel Marco Asensio Isco

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Liverpool, Xherdan Shaqiri erin, Roberto Firmino eruit wissel Roberto Firmino Xherdan Shaqiri

82' tweede helft, minuut 82. Benzema kopt de beslissing over. We zijn geen getuigen geweest van een geweldige voetbalavond, maar wel van een zeldzame misser van Benzema. Asensio zet perfect voor en Benzema kan vrijstaande koppen vlak voor doel. Hij kopt via de grond over. Misschien had de VAR wel nog tussengekomen. . Benzema kopt de beslissing over We zijn geen getuigen geweest van een geweldige voetbalavond, maar wel van een zeldzame misser van Benzema. Asensio zet perfect voor en Benzema kan vrijstaande koppen vlak voor doel. Hij kopt via de grond over. Misschien had de VAR wel nog tussengekomen.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain erin, Sadio Mané eruit wissel Sadio Mané Alex Oxlade-Chamberlain

80' Mané laat Mendy van zijn vingers proeven. tweede helft, minuut 80. Mané laat Mendy van zijn vingers proeven

78' tweede helft, minuut 78. Hoe stormachtig Liverpool was in het begin van de match, hoe weinig het dat op dit moment is. Je krijgt niet de indruk dat de thuisploeg gaat scoren. Kan er iets uit de lucht vallen als het windstil is? . Hoe stormachtig Liverpool was in het begin van de match, hoe weinig het dat op dit moment is. Je krijgt niet de indruk dat de thuisploeg gaat scoren. Kan er iets uit de lucht vallen als het windstil is?

75' tweede helft, minuut 75. De wissels van Zidane renderen meteen. Real knutselt twee aanvallen na elkaar in elkaar. Invaller Rodrygo kan eerst niet bij de voorzet van invaller Odriozola. Het schot van Asensio wordt geblokt. . De wissels van Zidane renderen meteen. Real knutselt twee aanvallen na elkaar in elkaar. Invaller Rodrygo kan eerst niet bij de voorzet van invaller Odriozola. Het schot van Asensio wordt geblokt.

73' tweede helft, minuut 73. Zidane bedenkt een plan. Ook Zidane brengt twee nieuwe spelers in het veld. Rodrygo voor Vinicius is een flankaanvaller voor een flankaanvaller. Met Odriozola voor Kroos schuift hij Valverde opnieuw naar het middenveld om daar stand te houden. Odriozola gaat rechtsback spelen. Het klopt dat Kroos goed uit de match werd gehouden door Liverpool. . Zidane bedenkt een plan Ook Zidane brengt twee nieuwe spelers in het veld. Rodrygo voor Vinicius is een flankaanvaller voor een flankaanvaller. Met Odriozola voor Kroos schuift hij Valverde opnieuw naar het middenveld om daar stand te houden. Odriozola gaat rechtsback spelen. Het klopt dat Kroos goed uit de match werd gehouden door Liverpool.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Real Madrid, Rodrygo erin, Vinícius Júnior eruit wissel Vinícius Júnior Rodrygo

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Real Madrid, Álvaro Odriozola erin, Toni Kroos eruit wissel Toni Kroos Álvaro Odriozola

71' tweede helft, minuut 71. Bijna Jota. Invaller Jota slingert zich door de defensie van Real, voorbij Asensio en dan langs Militao. Ondertussen is de hoek zo scherp geworden dat hij in het zijnet schiet. Als Liverpool scoort dan vliegt de vlam opnieuw in de pan op Anfield. Dat lijkt zeker. . Bijna Jota Invaller Jota slingert zich door de defensie van Real, voorbij Asensio en dan langs Militao. Ondertussen is de hoek zo scherp geworden dat hij in het zijnet schiet. Als Liverpool scoort dan vliegt de vlam opnieuw in de pan op Anfield. Dat lijkt zeker.

67' tweede helft, minuut 67. Alisson even belangrijk als Courtois. Bijna is het boeken toe voor Liverpool. Met een heel lange bal lanceert Valverde Vinicius. Die is natuurlijk sneller dan iedereen en stormt alleen op de doelman van Liverpool af. Alisson redt het opwippertje met zijn imposante lijf. . Alisson even belangrijk als Courtois Bijna is het boeken toe voor Liverpool. Met een heel lange bal lanceert Valverde Vinicius. Die is natuurlijk sneller dan iedereen en stormt alleen op de doelman van Liverpool af. Alisson redt het opwippertje met zijn imposante lijf.

66' tweede helft, minuut 66.

65' tweede helft, minuut 65. Zit er nog genoeg energie in Liverpool? Ondanks de twee wissels zien we voorlopig geen beter Liverpool. Er is te weinig tempo en kansen hebben we aan beide kanten al even niet meer gezien. Real vangt de thuisploeg gewoon op, zoals het tegen Barcelona deed, maar het heeft zelfs niet echt de intentie er snel uit te komen. . Zit er nog genoeg energie in Liverpool? Ondanks de twee wissels zien we voorlopig geen beter Liverpool. Er is te weinig tempo en kansen hebben we aan beide kanten al even niet meer gezien. Real vangt de thuisploeg gewoon op, zoals het tegen Barcelona deed, maar het heeft zelfs niet echt de intentie er snel uit te komen.