Pieter Timmers is voor vaccin-voorrang: "Atleten gaan terug mentale rust vinden"

100 dagen voor de Spelen in Tokio heeft Pieter Timmers nog eens van zich laten horen. De zilverenmedaillewinnaar op de 100m vrije slag in Rio vertelde bij De Ochtend op Radio 1 dat hij voorstander is van het vaccineren van de atleten: "Corona is een gezondheidsrisico voor atleten."

"Die onzekerheid, dat weegt"

Over 100 dagen wordt de vlam in Tokio aangestoken voor het begin van de Olympische Spelen. Wie niet aanwezig zal zijn, is Pieter Timmers. De zilveren medaillewinnaar op de 100m vrije slag in Rio zei vorig jaar het zwemmen vaarwel. "Ik heb heel bewust die keuze gemaakt, dus het is niet dat ik nu met heimwee naar die Spelen toeleef. Ik sta nog altijd voor de volle 100% achter die beslissing. Het is niet zo dat ik daaraan twijfel of spijt heb", zei Timmers.

De Spelen vonden normaal vorig jaar plaats. Corona stak daar eigenhandig een stokje voor. "Die onzekerheid was enorm zwaar. Je weet gewoon niet wat er gaat komen. Gaan we nog wel iets kunnen doen? " "Als dat dan een jaar langer duurt, dan kan ik me wel voorstellen dat dat een moeilijke periode is voor de atleten. Het moet niet gemakkelijk zijn om je te blijven opladen om te gaan trainen voor iets wat misschien niet doorgaat."

Zonder doel trainen is enorm moeilijk Pieter Timmers

"Op training moet je elke keer enorm diep gaan. Maar als je geen doel hebt, dan wordt dat supermoeilijk. Veel mensen vragen me hoe ik al die trainingen heb kunnen doen tijdens mijn carrière, het vroeg opstaan, alles ervoor laten en overal nee tegen zeggen..." "Dan zeg ik altijd dat ik dat kon omdat ik een doel voor ogen had en ergens naartoe werkte. Maar als dat doel er nu niet is, dan is dat enorm moeilijk."

Timmers pakte in Rio nog zilver op de 100 meter vrije slag.

"Kleine groep atleten gaan geen verschil maken in de vaccinatiestrategie"

Moeten atleten nu voorrang krijgen bij de vaccins? Het is een vraag waar heel wat rond te doen is de laatste dagen. Timmers is ervan overtuigd dat atleten nood hebben aan dat vaccin. "Laat ons eerlijk zijn. Het gaat over een groep van 500 mensen, atleten en begeleiding, die gevaccineerd zullen worden. Op zich is dat een kleine groep die in de hele vaccinatiestrategie geen enkel verschil gaat maken." "Als ik kon kiezen, dan zou ik het doen. De atleten gaan daardoor ook weer een beetje mentale rust krijgen. Ze gaan ook minder vatbaar zijn." "Vaak wordt er gezegd dat atleten heel gezond zijn. Neen, ze leven gezond omdat topsport heel ongezond is. Ze trainen zich helemaal kapot. Als je dan ook nog eens corona zou oplopen, zou dat een hele klap zijn. Een gezondheidsrisico eigenlijk."



Geen supporters in Tokio