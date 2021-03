Jolien D'hoore: "Vaccinatie is echt noodzakelijk voor olympische atleten"

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) ijvert al een poosje voor een vaccin voor alle Belgen die deze zomer naar Tokio trekken. "Ik wil nog een keer benadrukken dat die vaccins echt noodzakelijk zijn. Zeker voor een topsporter is dat in de aanloop naar de Spelen heel belangrijk", zegt Jolien D'hoore.

De bronzen medaillewinnares van Rio haalt het voorbeeld aan van Eline Berings, die op het EK atletiek indoor haar koffers moest pakken na een coronatest die achteraf vals positief bleek. "Stel je voor dat zoiets op de Olympische Spelen gebeurt, dan stort je wereld echt in", aldus D'hoore, die zelf ook in de atletencommissie van het BOIC zetelt.

"Samen met een twaalftal andere atleten bespreken we daar maandelijks de gang van zaken. Het BOIC is er echt mee bezig. We hebben geen voorrang op de andere populatie, wat ik ook wel begrijp. We moeten gewoon onze beurt afwachten en hopen dat we op tijd gevaccineerd kunnen worden."

In andere landen, zoals bijvoorbeeld Groot-Brittannië, zijn wel al atleten gevaccineerd. "Die hebben op dat vlak toch een voorsprong", vindt D'hoore. "Nu is elke test bang afwachten. Ik voel me gezond en ben heel voorzichtig, maar je weet nooit. Het kan altijd gebeuren."