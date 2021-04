KBVB lanceert e-sports academie: "Veel onontgonnen talent dat we willen ontdekken"

De eDevils bestaan nu bijna 3 jaar. Sinds de coronapandemie is de interesse in e-sports enorm gegroeid. Dat zette de KBVB ertoe aan het nationale e-sportsteam professioneler te omkaderen. In het Belgian Football Center in Tubeke komt een gameroom, waar de Belgische e-sporters begeleiding krijgen.

"We zetten alle middelen in om mee te draaien met de internationale top", zegt communicatiedirecteur Manu Leroy van de KBVB. "Ze krijgen coaching om hun skills aan te scherpen, maar ook hun mentale en fysieke welzijn zullen we optimaliseren vanuit de federatie."