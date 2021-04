Famenne Ardenne Classic moet weer wijken: "Vorig jaar LBL, nu Parijs-Roubaix"

De Famenne Ardenne Classic zal ook in 2021 niet plaatsvinden. De nieuwe datum van Parijs-Roubaix strooit roet in het eten want ook de Famenne Ardenne Classic zou op 3 oktober georganiseerd worden. "De geschiedenis herhaalt zich. In 2020 moesten we ook al plaats ruimen voor Luik-Bastenaken-Luik."