Emma Meesseman schittert in Team van het Jaar in de Euroleague basketbal

Emma Meesseman neemt dit jaar opnieuw deel aan het eindtoernooi met de vier beste ploegen van Europa. De sterkhouder van de Belgian Cats ontmoet vrijdag (16/04) de Turkse topclub Fenerbahçe. De finale wordt gespeeld op zondag (18/04).

Voor Meesseman is het al de vijfde keer dat ze de Final Four mag spelen. In 2016, 2018 en 2019 won ze de EuroLeague met Jekaterinenburg.

In 2018 werd onze Sportvrouw van het Jaar zelfs verkozen tot MVP van de Final Four. Dit jaar pronkt ze alvast in het team van de EuroLeague samen met haar ploeggenote Courtney Vandersloot, Gabby Williams, Katie Lou Samuelson en haar tegenstander van vrijdag Alina Jagoepova.