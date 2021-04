Uw gids voor de Amstel Gold Race: parcours, deelnemers, livestream

Zo was het vorig jaar:

Op de erelijst blijft de editie van 2020 voor eeuwig en altijd blanco. Organisator Leo van Vliet kreeg geen groen licht voor de belangrijkste Nederlandse klassieker. Mathieu van der Poel, de winnaar in 2019 na een weergaloze ontknoping, prijkt dus nog heel even bovenaan de serie winnaars.

Herbekijk de finale van 2019:

Het parcours:

De 55e Amstel Gold Race kent geen geijkt patroon met een hele catalogus aan bergjes in Nederlands-Limburg. Door de coronamaatregelen wordt geopteerd voor een afgesloten parcours in en om Valkenburg. De mannen worden rond 12.05 u losgelaten en gaan op pad voor 13 rondjes, goed voor een totale afstand van net geen 220 kilometer. Elke lus telt 3 kuitenbijters: de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg. Na 12 rondjes van 16,9 kilometer met die 3 hellingen maken de renners zich klaar voor de finaleronde van 15,8 kilometer. Die bevat geen Cauberg meer. De finish ligt even verderop in Berg en Terblijt. Het geamputeerde parcours biedt een flashback naar het WK van 2012, waar Philippe Gilbert triomfeerde. "En dat parcours moet me liggen", gaf Greg Van Avermaet vorige week in Sportweekend al te kennen. "Rondjes draaien staat me aan en de Amstel blijft een lastige wedstrijd met meer dan 4.000 hoogtemeters."

De Amstel Gold Race bij de mannen in een notendop start 12.05 u finish 17.30 u parcours 12 lokale ronden van 16,9 kilometer 1 finaleronde van 15,8 kilometer (zonder Cauberg) hellingen 38 (12 + 1 Geulhemmerberg, 12 + 1 Bemelerberg, 12 Cauberg)

Retro: Philippe Gilbert win het WK in 2012 in Valkenburg

De deelnemerslijst:

Er nemen 3 ex-winnnaars deel aan de Amstel (Kwiatkowski, Kreuziger en Valgren), maar viervoudig laureaat Philippe Gilbert komt er na zijn fysieke en mentale problemen pas bij vanaf de Waalse Pijl. Zoek straks ook niet naar titelverdediger Mathieu van der Poel, die de enige eendagskoers van WT-niveau in eigen land laat schieten met het oog op zijn mountainbike-avonturen. Een andere opvallende afwezige is Tadej Pogacar, die de honneurs bij UAE door Marc Hirschi laat waarnemen. Zo krijgen we alvast geen Sloveens duel met Primoz Roglic. Roglic is er namelijk wel voor het eerst bij in de Gold Race. Hij zal een tandem vormen met Wout van Aert. Met ook nog de imponerende Vingegaard is Jumbo-Visma op papier het sterkste blok. Het meeste weerwerk zal de gele brigade wellicht krijgen van Deceuninck-Quick Step (met Alaphilippe, Vansevenant en Honoré) en Ineos (met Pidcock, Kwiatkowski en Carapaz). Naast Van Aert en Vansevenant is het vanuit Belgisch oogpunt vooral uitkijken naar jongens als Stuyven, Van Avermaet, Wellens, Benoot, Teuns en misschien zelfs Quinten Hermans. Een laatste deelnemer die we zeker niet over het hoofd mogen zien, is Alejandro Valverde. Die probeert voor de 14e keer die zeldzame leemte in zijn palmares op te vullen. 3 keer stond hij al op het podium, maar nog nooit bovenaan.

Live bij Sporza:

De Amstel Gold Race is van start tot finish te volgen op onze website en in onze app. Op Eén zijn we er zondag vanaf 13.30 u bij en dan bieden we u de rechtstreekse beelden ook met onze livestream aan. Ook Radio 1 is zondagnamiddag uw compagnon de route.

Amstel Gold Race bij de vrouwen: