Casse en Nikiforov met ambitie naar EK judo: "Podium is het doel"

Vrijdag start in Lissabon het Europees kampioenschap judo. Matthias Casse wilt er een eerste succes boeken in een voorlopig moeilijk 2021: "Ik ga voor het podium." Een ambitie die ook Toma Nikiforov heeft: "Ik beschouw elke partij als een finale."

Casse: "Het gevoel dat ik iedereen kan verslaan is er nog steeds"

Voor Mattias Casse, de nummer 1 van de wereld in de categorie onder 81kg, is 2021 nog niet het jaar geweest waar hij op hoopte. Op de voorbije toptoernooien stond hij nog niet op het podium. "Het was voorlopig niet slecht, maar ook niet goed", vertelt Casse. Desondanks trekt hij met veel ambitie naar het komende EK judo. "De voorbije twee EK's stond ik op het podium, met eerst goud en dan brons. Ook nu is het podium dus het doel. Maar de echte focus ligt komende zomer bij de Spelen in Tokio." De onzekerheid die het coronavirus met zich meebracht verstoorde voorbereiding op de Spelen wel grondig. "Buitenlandse stages konden niet doorgaan. Dat is een nadeel tegenover de concurrenten uit Rusland en Japan, die wel in grote groep kunnen trainen. In België is dat sowieso al niet evident. We moeten nu slimmer trainen om te kunnen bijbenen."

Binnen enkele maanden zijn de Spelen daar, hét doel waar Casse al jaren naartoe werkt. Heeft de mindere vorm iets aan zijn ambities gewijzigd? "Nee, de ambitie is nog altijd hetzelfde als toen ik met Dirk Van Tichelt aan het project begon. Goud zit erin, alles is mogelijk, we gaan er zo veel mogelijk uithalen."

"Ik denk wel dat we op schema zitten voor de Spelen, maar er komen nu enkele heel zware blokken aan", blikt Casse vooruit. "Binnenkort zal ik er wellicht eventjes doorzitten, maar ik ben er klaar voor. Het gevoel dat ik iedereen kan verslaan is er nog steeds." Rond de vaccinatie van de atleten is er nog steeds veel onduidelijkheid. Links en rechts gaat de vraag dan ook op of de olympische atleten voorrang zouden krijgen in het vaccinatieplan.

"De mentale druk die de coronacrisis met zich meebrengt is voor ons erg groot. Als we nu nog besmet zouden raken met het virus voor de Spelen, zal dat grote gevolgen hebben. Ik hoop dan ook dat er wat de vaccinatie betreft een uitzondering kan gemaakt worden voor ons, al begrijp ik dat dat voor veel mensen raar kan overkomen."

Nikiforov: "Ik zit in de goede flow"

Net als Casse heeft ook Toma Nikiforov sportief een lastige periode achter de rug., maar de grote judoka, die uitkomt in de klasse onder de 100kg, herpakt zich begin 2021 en verzamelde sindsdien enkele knappe resultaten, met goud in Tasjkent en brons in Tbilisi. "De trainingen van de afgelopen maanden zijn anders dan gewoonlijk, door de situatie met covid", vertelt hij. "Ik heb nu veel competitie achter de rug en veel stages. Het is anders, maar niet per se slechter." Nikiforov kan door de goede prestaties van de afgelopen weken met vertrouwen richting het EK gaan. "Zo'n EK is altijd belangrijk. We zakken ook met een sterke delegatie af naar Lissabon, met onder meer Casse en Van Snick." "Ik hoop natuurlijk op goud, maar gezien de omstandigheden en de Spelen die eraan komen, beschouw ik elke kamp als een finale. Het zal keer op keer een strijd worden, de concurrentie zal sterk zijn."

