Léopold verslikt zich in La Gantoise en speelt leidersplaats kwijt

Léopold pakte vorig weekend een bronzen plak in de Euro Hockey League, maar in de eigen competitie draaide het vandaag minder. Het had moeite met het defensieve blok van Gent.

De bezoekers liepen voor de rust uit tot 1-3. Degroote bracht Léopold nog wel tot 2-3, maar daar bleef het bij.

In de andere match in groep A won Dragons overtuigend met 1-4. De laatste speeldag zal dus beslissen over de plaatsjes in de halve finales. Gent leidt met 24 punten, gevolgd door Dragons (23) en Léopold (22). Racing is uitgeschakeld.

In de andere groep zijn de tickets al uitgedeeld. Daar spelen de Ducks en Orée de halve finales. Orée won een doelpuntrijke partij in Leuven met 4-8. Ducks won met 4-5 op Beerschot.