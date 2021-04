Romain Sicard (33) moet stoppen met koersen door een hartaandoening

Romain Sicard heeft dit seizoen nog geen wedstrijdkilometers verzameld. Nu is de reden bekend.

"In het begin van het jaar kreeg ik te horen dat ik niet mocht beginnen aan het seizoen. Ik tastte toen nog in het duister over de reden", doet Sicard zijn verhaal.

"De laatste 2 maanden waren heel lang. Dinsdag kreeg ik het slechte nieuws te horen, maar ik heb nu wel eindelijk duidelijkheid."

Sicard kwam in 2010 met een aktetas vol adelbrieven over naar de profs. De Franse Bask had het jaar ervoor de beloftewereldtitel en de Ronde van de Toekomst op zijn naam geschreven.

Bij de profs kwam Sicard (onder meer door blessureleed) nooit in de buurt van de grote verwachtingen.

In de Tour was zijn beste prestatie de 7e plaats in de etappe naar Plateau de Beille in 2015. Joaquim Rodriguez stak toen de ritzege op zak. In de Vuelta eindigde Sicard 13e en 15e in het eindklassement.