Kevin Durant blinkt uit bij rentree, Phoenix wint topper tegen Utah

Brooklyn is na gisteravond weer de beste ploeg in het oosten met een winstpercentage van 0.692%. Toen Durant tegen de Pelicans met nog 7,5 minuut op de klok in het tweede kwart van de bank kwam, werd het spel van de Nets bijna perfect.

Zo kwam Brooklyn tot zijn beste helft van het seizoen, Durant stuwde zijn maats naar een 2e kwart van 43 punten en een ruststand van 79-59. Durant maakte in totaal 17 punten in 19 minuten, naast 7 rebounds en 5 assists.

Durant speelde voor het eerst sinds 13 februari. "Ik verwachtte wel dat ik meteen zo zou spelen", reageerde de 11-voudige All Star. "Ik was niet van plan om rustig in de wedstrijd te komen."

De beste schutter bij Brooklyn was Kyrie Irving met 24 punten, met 26 punten deed Eric Bledsoe beter, maar hij vloog eruit in het derde kwart.

Zion Williamson maakte 16 punten na 4/12-shooting, waarmee zijn reeks van 25 matchen met minstens 20 punten en 50% shotpercentage ten einde kwam. Daarmee blijft hij op gelijke hoogte van het record van Shaquille O'Neal sinds de invoering van de "shot clock" in 1954-1955.