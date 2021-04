Remco Evenepoel verlengt contract bij Deceuninck - Quick Step met 5 jaar

Er moet geen tekeningetje bij worden gemaakt dat het verlengen van het contract van Remco Evenepoel een prioriteit was voor Patrick Lefevere. Het is meteen een monstercontract geworden als we naar de duur van de verbintenis kijken.

Evenepoel tekende een nieuwe contract van 5 extra seizoenen tot 2026. Dat doet denken aan het contract van dat andere toptalent, Tadej Pogacar. Ook hij tekende recent een contract van lange duur (tot 2026) bij UAE-Team Emirates.





"Ik ben heel blij om 5 jaar extra in dit team te blijven", reageert Evenepoel in een filmpje van zijn ploeg op Twitter. "Ik ben mijn wielerleven in dit team begonnen. Het voelt niet als een team, maar als een familie."

"Het zou me pijn doen om dit team te verlaten. Je bouwt iets op met de staf en de andere renners. Vertrekken zou me te veel pijn doen, ook gezien alle steun die ik heb gekregen tijdens mijn comeback. En nu nog altijd."

"Bijtekenen voor 5 seizoenen voelt heel goed. Iedereen heeft dezelfde mentaliteit in dit team. Het maakt niet uit wie wint, als er maar iemand van ons wint. Ook als het een keer verkeerd gaat."

"De ambitie voor mezelf en het team is geen verrassing meer. Of dat zal lukken, weten we niet. Maar we zullen er alles aan doen om er zo dicht mogelijk bij te komen. Dat doe ik natuurlijk voor mezelf en het team, maar diep van binnen doe ik het ook voor Patrick (Lefevere), want hij verdient het."