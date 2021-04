Adrie van der Poel: "Eén goeie training en Mathieu was dicht bij de zege geweest in Roubaix"

Download de podcast van De Tribune

"Aantal kandidaat-winnaars wordt groter in Parijs-Roubaix"

José De Cauwer gaf de voorzet in De Tribune: "Ik zou aan Adrie eens willen vragen of het misschien niet beter is voor sommigen - lees Mathieu van der Poel - dat Parijs-Roubaix zondag niet wordt gereden."

"Misschien wel, maar ik ben er wel heilig van overtuigd met wat ik in de Ronde van Vlaanderen gezien heb, dat Mathieu met één goede training deze week en voor de rest alleen rust, hij zondag dicht bij de zege was geweest", antwoordde Van der Poel senior.

"Anderzijds denk ik dat Parijs-Roubaix verzet is naar een heel mooie datum, een week na het WK. Omdat die twee parcoursen goed bij elkaar aansluiten."

"De geselecteerde renners zullen dus voor een groot deel hetzelfde zijn, maar tegelijk zullen heel wat van de niet-geselecteerde renners voor het WK dubbel gebrand zijn om te presteren in Parijs-Roubaix."





"Ik denk wel dat het voor x-aantal renners toch een zegen is dat Parijs-Roubaix verzet is. Het voorjaar heeft veel geëist en het grote voordeel is dat renners zich super specifiek kunnen voorbereiden op een Parijs-Roubaix in oktober."



"Dus je krijgt meer favorieten. Als je alleen al bij Trek-Segafredo gaat kijken, komt Mads Pedersen er bijvoorbeeld bij. Door Roubaix te verplaatsen na het WK, zal het aantal kandidaat-winnaars een stuk groter zijn dan als we nu zondag zouden rijden."