Winnaar Kasper Asgreen: "Ik kreeg Mathieu van der Poel waar ik wou in de sprint"

Net als vorig jaar draaide de Ronde van Vlaanderen uit op een sprint tussen 2 koplopers. Deze keer nam Kasper Asgreen het op tegen Mathieu van der Poel.

"Ik voelde me nog goed en besloot om op mijn spurt te vertrouwen", zei de winnaar na de grootste zege in zijn carrière. "In de laatste kilometer kreeg ik Van der Poel exact waar ik wou. In zijn wiel kon ik beslissen wanneer ik aanging."

"Ik wil iedereen van de ploeg graag bedanken: mijn ploegmaats en mijn ploegleiders Tom (Steels, red) en Wilfried (Peeters, red). Dankzij hen hebben we de perfecte koers gereden. We kenden elke meter hier."



Een week geleden triomfeerde Asgreen al in Harelbeke. "Wat een prachtige campagne!"

Als Deen volgt Asgreen Rolf Sörensen op. Hij won de Ronde van Vlaanderen in 1997. "Na mijn overwinning in Harelbeke hebben we mekaar nog gehoord. Rolf heeft me nog tips gegeven", vertelde Asgreen.