Wachten loont voor Real Sociedad in uitgestelde bekerfinale 2020

Real Sociedad kon geen prijs meer winnen sinds 1987 en moest nog wat langer wachten op een nieuwe kans, want de bekerfinale van 2020 tegen Athletic de Bilbao werd uitgesteld.

Het Baskische onderonsje leverde met een jaar vertraging geen groot spektakel op. Mikel Oyarzabal kroonde zich uiteindelijk tot matchwinnaar met een strafschop. Na 34 jaar kan Real Sociedad zijn prijzenkast dus nog eens afstoffen voor een nieuwe trofee.

Athletic hoeft niet te wanhopen na de nederlaag, want over twee weken krijgt het al een herkansing. Dan nemen de Basken het in de finale in Sevilla op tegen Barcelona en kunnen ze Real Sociedad al opvolgen op de erelijst.