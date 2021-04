Zdenek Stybar rijdt Ronde van Vlaanderen niet na hartritmestoornissen

Na Gent-Wevelgem van afgelopen zondag, waarin Zdenek Stybar 25e werd, gaf de 35-jarige renner van Deceuninck-Quick Step tegenover de dokters van zijn team aan dat hij zich niet goed voelde. Uit verder onderzoek kwam aan het licht dat hij kampte met hartritmestoornissen.

Een operatie werd aangeraden en is ondertussen al uitgevoerd door dokter Pedro Brugada in het ziekenhuis van Ukkel.

Stybar mag vanaf dit weekend al opnieuw beginnen trainen, maar uit voorzorg rijdt hij niet mee in de Ronde van Vlaanderen. Hij zal wat tijd nemen met zijn familie om de situatie te verwerken.

"De Ronde missen is uiteraard een ontgoocheling. Ik was goed aan het trainen en voelde dat mijn conditie voor dit weekend groeide naar mijn beste vorm sinds lang", reageert Stybar in een persbericht.

"Maar ik heb geluk dat dit een kleine ingreep was. Ik ben blij dat de ingreep is uitgevoerd en dat het probleem is opgelost. Zowel met het oog op de rest van het seizoen als voor mijn gezondheid."

"Na een grondige controle is gebleken dat het niet erger is dan dit. Ik zal nu even wat tijd met mijn zoon en vrouw doorbrengen en dan kijk ik er naar uit om opnieuw de trainingen te starten."