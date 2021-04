Wuyts: "Van Aert is fysiek op zijn sterkst, rivalen vertonen schrammetjes"

De topfavoriet: Wout van Aert

Wout van Aert knalt als een bezetene de Oude Kwaremont op

De uitdager: Mathieu van der Poel

Van der Poel start altijd om te winnen. In Dwars door Vlaanderen had hij duidelijk een offday. Dat was duidelijk aan zijn lichaamstaal, en ik heb in Van der Poel nog nooit een acteur gezien. "What you see, is what you get."

Maar ik heb Van der Poel het nog al zien doen in het veldrijden. In Dendermonde werd hij als een versleten slof door het slijk gesleurd en een paar dagen later in Baal rijdt hij iedereen, Van Aert incluis, naar huis.