Uw gids voor de Ronde van het Baskenland: nieuw duel Pogacar-Roglic

Zo was het in 2019: 4x Bora, maar Astana triomfeert

Nog even ter herinnering om te beginnen: vorig jaar was er door corona geen Ronde van het Baskenland.

Daarom gaan we meteen terug naar 2019, toen BORA-Hansgrohe domineerde. Maximilian Schachmann mocht 3 keer juichen in de eerste 4 ritten en pronkte zo 4 dagen lang in de leiderstrui.

Op dag 5 wisselde de Duitse troepenmacht het geweer van schouder. Emanuel Buchmann tekende voor de 4e BORA-overwinning. Hij nam de leiderstrui van zijn ploegmaat over.

Toch kon de Duitse ploeg de eindoverwinning niet over de streep trekken. Astana pleegde in de slotetappe een coup. Jakob Fuglsang hijste zijn kopman Ion Izagirre in het geel.