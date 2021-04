Naesen over uitstel Parijs-Roubaix: "Kan een mooi klassiek najaar worden"

"Het is natuurlijk jammer, maar het valt te begrijpen", vertelt Naesen in een eerste reactie voor de ploegbus. "Het gaat in Frankrijk nog slechter dan in België. De ziekenhuizen liggen daar effectief wel vol. Het hing ook al wel in de lucht, zeker nadat die 4 weken quarantaine aangekondigd werden."

"Het is niet zoals vorig jaar toen plots heel het voorjaar weggeveegd werd. Het doet wel pijn want Parijs-Roubaix is de koning van de klassiekers. Maar dan denk ik aan de man in de straat die meer te klagen heeft dan wij wielrenners. Zondag mogen we toch weer de Ronde rijden. Het is allemaal zo slecht nog niet."

Naesen wil dus positief blijven. "Het kan een mooi klassiek najaar worden met bijvoorbeeld Parijs-Tours, bepaalde Belgische wedstrijden en dan daar Parijs-Roubaix bij." Ook het WK valt amper een week voor de nieuwe datum. "Renners die naar het WK gaan zullen wel een voordeel hebben voor Parijs-Roubaix."

Zal Naesen net als bijvoorbeeld Wout van Aert ook nog wat koersen toevoegen aan zijn programma. "Voor mij stopt het zondag. Van Avermaet gaat door tot aan de Amstel Gold Race en bij ons komt bijvoorbeeld Cosnefroy erbij voor de Waalse klassiekers. Er is geen plaats voor iedereen. Het is een kort voorjaar voor mij, maar het wordt een lang naseizoen."

"Maar Van Aert heeft wel groot gelijk. Als ik zijn benen had, zou ik er Luik-Bastenaken-Luik ook nog bijdoen. Jammer genoeg heb ik die benen niet."