Eddy Planckaert: "Ik denk dat Van der Poel een beetje geacteerd heeft"

Planckaert: "Van der Poel heeft zich opzettelijk laten lossen"

Mathieu van der Poel gaf in Dwars door Vlaanderen een slechte indruk op de Côte de Trieu. "We mogen ons daar niet laten door misleiden", zegt Eddy Planckaert in Vive le Vélo - Leve de Ronde.

"Van der Poel is de topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen en ik denk dat hij vandaag een beetje geacteerd heeft."

"Volgens mij heeft Van der Poel zich opzettelijk laten lossen. Als je gelost wordt, dan kom je niet meer terug en zal je niet meer op kop rijden."

Planckaert observeerde Van der Poel ook in de slotkilometer. "Hij weet dat de camera op hem gericht is en hij doet alsof hij helemaal uitgereden is. Waarom? Om die favorietenrol van zich af te schuiven."