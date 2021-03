Romelu Lukaku speelt volgend seizoen met nieuw Inter-logo op de borst

Na Juventus in 2017 is Inter de tweede Italiaanse topclub die haar logo verandert en resoluut kiest voor vernieuwing.

Centraal in het logo staan de initialen van de clubnaam "I" en "M", die ook een verwijzing vormen naar de Engelse uitdrukking "I am" (ik ben)."Mijn naam is mijn verhaal. I M FC Internazionale Milano", klinkt het in een slagzin bij een foto van het nieuwe logo.



De club van Romelu Lukaku besluit te vernieuwen om zich open te stellen voor een publiek dat steeds digitaler en gevoeliger wordt voor esthetiek, om wereldwijde doelen en verschillende leeftijdsgroepen te bereiken, en zichzelf te vestigen als een icoon van zowel cultuur als sport.

"Het doel is om het Inter-merk relevant en herkenbaar te maken buiten zijn fanbase en om een ​​jonger en internationaal publiek in staat te stellen zich te identificeren met de waarden van inclusie, stijl en innovatie die Inter sinds zijn oprichting hebben gekenmerkt", staat er te lezen op de clubwebsite.

Inter lijkt op weg naar de titel in de Serie A. De club van Romelu Lukaku leidt in Italië met 6 punten voorsprong op eerste achtervolger AC Milan. Inter heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld.