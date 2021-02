Lukaku wint de strijd met Zlatan met glans, Inter loopt 4 punten uit op Milan

Lukaku al vroeg met een heerlijke assist

Romelu Lukaku en niemand anders is na zondagmiddag de koning van Milaan. Met een assist die moeilijker was dan het afwerken (1-0) en een

goal die hij helemaal alleen maakte (3-0), was hij de matchwinnaar en won hij het duel in het duel met Zlatan Ibrahimovic met een straatlengte voorsprong.

Al na vijf minuten bewees Lukaku dat hij meer is dan een doelpuntenmachine. Bij een snelle tegenaanval bleef hij kalm toen zijn eerste voorzet werd afgeblokt en schilderde dan de 0-1 heerlijk op het hoofd van spitsbroeder Martinez (zie video).

Inter bleef heer en meester over de partij. Lukaku creëerde in de eerste helft meer kansen (3) dan de hele ploeg van Milan samen (1). Samen met Martinez en Perisic blonk Lukaku uit. Bij een voorzet van Perisic had Lukaku al voor de rust kunnen scoren.