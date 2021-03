Robert Lewandowski mist dubbele clash met PSG door knieblessure

Robert Lewandowski staat erom bekend bijna nooit geblesseerd te zijn. In heel zijn carrière was hij nooit langer dan 3 à 4 weken buiten strijd. Maar net nu Bayern München zowel in de competitie als in de Champions League nog volop strijd levert, moet hij een maandje afhaken.

Gisteren raakte al bekend dat Lewandowski de Poolse selectie had verlaten, nadat hij in de match tegen Andorra (waarin hij ook 2 keer scoorde) een blessure had opgelopen. Nu is de ernst van die blessure duidelijk: Lewandowski heeft een verrekking opgelopen in de ligamenten van zijn rechterknie. De medische staf van Bayern schat dat het 4 weken duurt om terug te keren.

Dat betekent dat Lewandowski 7 matchen zou moeten missen, te beginnen met de kraker tegen Leipzig van komend weekend, maar ook de dubbele confrontatie met PSG in de Champions League, een heruitgave van de finale van vorig jaar.