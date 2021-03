Kijk deze week naar Vive le Vélo - Leve de Ronde, de ideale opwarming voor de Ronde

Gastheer Karl Vannieuwkerke zet vanaf vanavond 4 dagen lang zijn tafel op prachtige locaties waar dat in normale omstandigheden onmogelijk is.

Maandag strijkt hij neer in de Koninklijke Stadsschouwburg van Brugge, dinsdag bij Opera Ballet Vlaanderen vanuit de balzaal Lully in het operagebouw van Gent, woensdag in de Schouwburg van Kortrijk en donderdag in De Roma in Antwerpen.

Zo steekt Vive le Vélo, Leve de Ronde de Vlaamse wielersport - letterlijk - in een cultureel jasje. Elke avond nemen drie sportieve gasten plaats aan tafel. Wannes Cappelle zorgt voor de muzikale noot.