Coronavirus infiltreert peloton: ook Steff Cras (Lotto-Soudal) is besmet

Steff Cras had zondagochtend koorts, waarna Lotto-Soudal besloot om geen enkel risico te nemen. "Cras verscheen niet aan de start van de laatste etappe en ging net als zijn risicocontacten in isolatie."

Het resultaat van de PCR-test volgde in de loop van de dag en daaruit bleek dat Cras als enige positief getest had. De andere renners van het team en de staf ondergingen voor de start van de etappe een sneltest en die bleken allemaal negatief te zijn.

Gelukkig maar, want de slotetappe in Barcelona leverde Lotto-Soudal een zege op. Thomas De Gendt toonde zich sterker dan medevluchter Matej Mohoric. Het was voor de Belgische ploeg de tweede ritzege in Catalonië.

Door de positieve test moeten Cras en zijn risicocontacten voorlopig wel in Spanje in quarantaine blijven. De renner zelf stelt het goed en vertoont geen symptomen. Volgens de bestaande coronaprotocollen zal Lotto Soudal zijn renners en staf blijven testen.