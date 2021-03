EK hockey voor junioren komt in 2022 naar Waver

"We zijn zeer verheugd dat we de kans krijgen om dit belangrijke

evenement in België te organiseren", laat Serge Pilet, CEO van Hockey Belgium, zich enthousiast uit over de beslissing.

"Wij werken hard aan de ontwikkeling van sterke nationale jeugdteams, die in staat moeten zijn om de huidige Red Lions en Red Panthers op te volgen.

Het spelen van een EK in eigen land en voor eigen fans zal onvermijdelijk een enorme ‘boost’ geven aan onze U21-teams."

Hoewel een EK organiseren ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt, kijkt Pilet er enorm naar uit. "Dit EK wordt het allereerste evenement dat we in ons gloednieuwe regionale stadion in Waver zullen organiseren."

"Wij gaan ons uiterste best doen om onze reputatie op het gebied van het organiseren van grootschalige evenementen van topniveau alle eer aan te doen."