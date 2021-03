Castors Braine haalt Sam Van Buggenhout en wuift Marjorie Carpréaux uit

De 20-jarige Van Buggenhout, een shooting guard, is op dit moment de op 1 na beste schutster in de Belgische competitie. In oktober speelde en verloor de jeugdinternational met Boom de finale van de Beker van België tegen Braine.

Marjorie Carpréaux (33) zal na dit seizoen niet meer in de kleuren van Castors Braine te zien zijn. Voor De Belgian Cat is het haar 3e periode bij Castors: na 2013-2016 en 2017-2018 was ze in 2020 nog een keer teruggekeerd. Het is nog niet duidelijk waar de point-guard aan de slag gaat.

Maxuella Lisowa, Elise Ramette, Eva Hambursin, die zich dinsdag aan de kruisbanden blesseerde, Tesse Kapenga, Kato Aertssens en Chadia Samam verlengden hun contract. (lees voort onder foto)