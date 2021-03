Leverkusen legt lot in handen van ex-Genk-coach Wolf na ontslag van Bosz

Bij Leverkusen draait het de jongste weken vierkant, waardoor de club na een uitstekend seizoensbegin is weggezakt naar de 6e plaats. De 3-0-nederlaag tegen Hertha van afgelopen weekend was de druppel te veel voor het Bayer-bestuur.

"Door de ontwikkeling van de voorbije weken zijn we tot de conclusie gekomen dat de positie van Peter Bosz niet langer houdbaar was", zegt sportief directeur Rudi Völler

"We stellen vast dat de ploeg telkens opnieuw in dezelfde fouten hervalt. Ondanks het grote respect voor het werk van Peter denken we dat het beter is om afscheid te nemen van elkaar."

Naast Bosz, die sinds eind 2018 coach was bij Leverkusen, moeten ook zijn twee assistenten Hendrie Krüzen en Rob Maas opkrassen. Hannes Wolf, begin dit seizoen nog aan de slag bij Racing Genk, neemt tot het einde van het seizoen het roer over in Leverkusen.

Wolf was na zijn ontslag in Genk aan de slag gegaan bij de Duitse U-18. "Hij vertegenwoordigt het voetbal dat we willen spelen", klinkt het bij Leverkusen. "Onze ambities staan nog altijd overeind. We willen minstens naar de Europa League."