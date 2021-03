Romelu Lukaku is ondertussen in België en mag spelen bij de Rode Duivels

KBVB bevestigt dat Lukaku op het veld mag verschijnen

Bij Inter lijkt de coronabrand min of meer geblust. De testen van gisteren/zondag leverden allemaal een negatief resultaat op, op één positieve staal na, maar het gaat niet om iemand van de spelersgroep. Dat meldt onder meer La Gazzetta dello Sport.

Inter zal de trainingen vandaag voorzichtig hervatten, maar doet dat niet op volle sterkte. Het ziet enkele internationals vertrekken, onder wie Romelu Lukaku.

Daar had de Belgische voetbalbond ook al op gespeculeerd door de aanvaller afgelopen vrijdag toch op te roepen. Lukaku is vanmiddag aangekomen in ons land en zal aansluiten bij de ruime selectie van Roberto Martinez.

Maar er zijn ook voorwaarden gekoppeld aan zijn "vrijgave". De regionale gezondheidsautoriteit ATS gaf toe aan de druk van de nationale bonden, maar stelt wel dat de internationals van Inter een quarantaineperiode tot 31 maart moeten respecteren en een uitvalsbasis moeten opgeven.

Wat dat dan betekende voor de beschikbaarheid van de aanvalsleider, was niet meteen duidelijk. Bleef de bewegingsvrijheid van Lukaku beperkt tot trainingen of mag hij toch spelen in de interlands tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland?

Ja, antwoordt de Belgische voetbalbond op die laatste vraag. Het interpretatiespelletje lijkt dus voorbij: Lukaku mag meespelen in de komende interlands.