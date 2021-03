Greg Van Avermaet: "Ik behoor nog altijd tot de beteren van de wereld"

De krachttoer van Jasper Stuyven (28) in Milaan-Sanremo zal ook Greg Van Avermaet (35) - voor zover dat nodig was - overtuigd hebben dat "de grote 3" niet alle klassieke afspraken onder elkaar zullen verdelen. "Het wordt er niet gemakkelijker op om te winnen, maar je moet niet meteen opgeven", vertelt de uittredende olympische kampioen.

Na enkele drukke weken in Italië maakte Greg Van Avermaet maandag tijd voor een fotoshoot van het BOIC. Als olympisch kampioen van Rio is Van Avermaet natuurlijk een uithangbord van de Belgische selectie (ook al moet hij die nog altijd op de fiets afdwingen). "Ik heb in 2016 in Rio het mooiste moment uit mijn carrière meegemaakt", vertelde Van Avermaet gisteren aan onze reporter. "Het is normaal dat ik 5 jaar later nog gemotiveerd ben en naar Tokio wil." "Ik wil andere atleten ook stimuleren om naar de Spelen te gaan. Een atleet heeft een topcarrière van 4 à 5 jaar en de Spelen maak je maar één keer om de 4 jaar mee. Je moet dus goed pieken. Voor een atleet is dit zelfs een beetje een levensdoel."

Corona? Hopelijk kunnen we de volledige kalender afwerken, maar de vrees blijft aanwezig. Greg Van Avermaet

Dat grote doel wordt weliswaar nog altijd overschaduwd door de coronacrisis. Ook de vaccinatie van de Belgische olympiërs komt maar niet van de grond. "We hebben nog enkele maanden, maar het heeft tijd nodig en er zijn ook risico's voor je prestaties. Voor mijn kalender zou de rustperiode na de klassiekers een goed moment zijn. Dat is het ideale scenario, maar ik moet afwachten." De wielersport lijkt goed om te springen met de coronavloek. "Ons systeem werkt vrij goed, denk ik. Om onze job te beschermen moeten we strikt zijn en iedereen houdt zich daar aan." "Hopelijk kunnen we de kalender volledig afwerken, al blijft de vrees aanwezig. Het verschilt vooral per regio. Hopelijk blijft ons land een uitzondering en kunnen de mensen thuis in hun zetel ook genieten."

Greg Van Avermaet werd in 2016 olympisch kampioen in Rio de Janeiro.

"Het niveau van de renners is in het algemeen gewoon heel hoog"

Greg Van Avermaet kwam nog even terug op het Italiaanse wielerblok. De olympische kampioen werd zelf 13e op de Via Roma, waar "de grote 3" zich niet konden onderscheiden. Een gevolg van een (te) zware Tirreno-Adriatico? Van Avermaet: "Die was lastig, maar iedereen is getraind voor zo'n inspanning. Ik denk niet dat die koers een impact heeft gehad op Milaan-Sanremo." "Het niveau van de renners is in het algemeen gewoon heel hoog. Vroeger was er een serieus gat tussen kopmannen en helpers. Nu rijdt iedereen op zo'n niveau dat het moeilijk is om het verschil te maken."

Als ik slecht zou zijn, dan zijn er veel slechte renners. Greg Van Avermaet