Evy Poppe doet er op de Big Air nog een bronzen WK-medaille bij

Dat Evy Poppe uit het goede hout gesneden is, is al een tijdje duidelijk. Vorig jaar topte ze de slopestyle op de Winterspelen voor de jeugd in Lausanne en het WK voor junioren in Rusland is een nieuw succesverhaal.

Vrijdag veroverde ze goud in de slopestyle, vandaag was Poppe in de finale van de Big Air goed voor brons. Onze landgenote moest twee Japanse meisjes voor zich dulden op het podium.