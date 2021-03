Nieuwe CEO Jos Donvil: "Anderlecht werd geleid als oude, traditionele voetbalclub"

Wie is Jos Donvil?

In de huidige Anderlecht-kern leunde zijn stijl het meeste aan bij Josh Cullen, zegt hij. Daarna speelde hij nog voor Wambeek en momenteel is Jos Donvil voorzitter van provincialer Wambeek-Ternat.

Jos Donvil is een geboren Brusselaar. Hij komt uit Sint-Agatha-Berchem en groeide op in de Vlaamse rand in Dilbeek. Daar was zijn vader voorzitter van de plaatselijke voetbalclub en daar speelde Donvil ook zelf. Hij pakte er geregeld een rode kaart.

"RSCA geleid als een oude, traditionele club"

Donvil is een man van de cijfers en van het realisme. Dat hij in de huidige kern Josh Cullen aanwijst als zijn favoriete speler en uit het verleden ene René Vandereycken verraadt zijn realistische, resultaatgerichte kantje.

"Anderlecht had niet de structuur zoals een professioneel bedrijf die moet hebben. We zijn een entertainmentbedrijf. Dat betekent dat er 90 minuten emotie is, ook bij mij, maar nadien is het business zoals in elk ander bedrijf."

Na exact een jaar zal Karel Van Eetvelt op 1 april 2021 de deur achter zich dichttrekken bij RSCA Anderlecht. Jos Donvil, die de operationele leiding bij de club al in handen had, neemt het CEO-takenpakket over.

"Idealiter over een drietal jaar weer financieel gezond"

"In het ideale geval is de club over een drietal jaar weer gezond, geen vijf jaar. Dat is realistisch. Een nieuwe grote transfer doen, zoals bijvoorbeeld met Jérémy Doku, kan ons plots ook enorm vooruithelpen."

"Die twee factoren zullen bepalen hoe competitief we volgend seizoen zijn en met welke middelen we de transfermarkt op kunnen én of we van onze topspelers moeten verkopen of niet."

"Een akkoord vinden met de aandeelhouders over een kapitaalsverhoging, wat al maanden aansleept, moet een tweede stap zijn. Op dat vlak zijn we dicht bij een oplossing, daar heb ik persoonlijk een heel goed gevoel bij."

"De sportieve kosten drukken en als ploeg toch vooruitgang boeken is een lastige balans. De resultaten op het terrein spelen daar een grote rol bij. Een penalty missen of binnentrappen kan een groot verschil betekenen. Europees voetbal halen zou ons al een grote stap vooruithelpen. Dat gaat over enkele miljoenen euro's."

"We twijfelen niet aan Kompany"

De club financieel rendabel maken gebeurt niet van vandaag op morgen. De vraag is of de trainer van de club, Vincent Kompany, nog lang geduld kan opbrengen.

Donvil: "Het verschil met andere trainers is dat Kompany aan de club denkt. Hij heeft de overtuiging om samen dit traject te doorlopen."

"Hij is hier niet onaantastbaar overigens. Vincent is heel intelligent en staat open voor de input van mensen. We zitten niet in het stadium dat we aan hem twijfelen. Onze intentie is om met hem door te gaan."

"We staan nu gedeeld 4e met een transferbudget dat kleiner is dan de naaste concurrenten. Dus we hebben dingen goed gedaan. Een speler als Anouar Ait El Hadj kan de club nog veel bijbrengen. Hannes Delcroix is een ontdekking die zonder zijn blessure wellicht voor het EK geselecteerd zou worden..."