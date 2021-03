Beloftecoach Jacky Mathijssen onthult nieuwe generatie Jonge Duivels

Na het mislopen van het EK van dit jaar in Slovenië en Hongarije moest de ploeg omgegooid worden. De meeste spelers van de vorige campagne zijn immers te oud geworden om nog te mogen spelen voor de belofteploeg.

In vergelijking met de laatste interland in Bosnië-Herzegovina schieten enkel verdedigers Marco Kana en Arthur Theate, middenvelder Aster Vranckx en aanvaller Loïs Openda over.