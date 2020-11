Beloften laten zich in de luren leggen door Bosnië en missen zo het EK

Belgen missen, Bosniërs niet

De missie was duidelijk: de jonge Duivels moesten vanavond winnen om zeker te zijn van EK-kwalificatie.

Charles De Ketelaere had die boodschap begrepen en was alomtegenwoordig. Na 7 minuten leverde hij de bal enig mooi af bij de vrijstaande Thibault De Smet, die de 0-1 over de doelman duwde. Een droomstart.

Maar de efficiënte Bosniërs draaiden de rollen om met 2 tegengoals in 3 minuten tijd. 2-1 was de ruststand.

Net na de rust hield Bodart de Bosniërs met een beenveeg van de 3-1. Maar 20 minuten voor tijd was het toch weer bingo voor de thuisploeg.

Openda scoorde nog vanaf de stip, maar meer dan de aansluitingstreffer zat er voor de Belgen niet in.