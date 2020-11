Mathijssen na gemiste EK-kwalificatie: "Voetbal is niet altijd eerlijk"

De jonge Rode Duivels lieten heel wat mooie dingen zien in de groepsfase, met onder meer 2 zeges tegen Duitsland. Maar nederlagen in Wales, Moldavië en Bosnië braken de beloften zuur op.

"Ik ben er zeker van dat we tegen heel wat grote landen kunnen winnen, en dat mensen zelfs verbaasd zouden zijn waartoe deze groep in staat is", verdedigt bondscoach Jacky Mathijssen zijn spelers.

"Mijn spelers hebben het talent om hun voet naast die toplanden te zetten. Maar ze moeten leren om realistische zeges te boeken tegen de kleinere landen, zoals het A-elftal gedaan heeft. Het is duidelijk dat we daar nog niet zijn. Die landen zetten een organisatie neer en kruipen met negen of zelfs tien achter de bal. We vinden daarvoor geen oplossing."

"We komen hier 0-1 voor en die voorsprong had gerust iets hoger kunnen zijn. We waren dominant en het gevoel was er zeker dat het in orde kon komen. Maar we missen een killer voorin en dat is toch iets waar het deze generatie aan ontbreekt: efficiëntie. Aan de overkant wordt dan elke misser die we maken ook nog eens afgestraft. Voetbal is niet altijd eerlijk."