Alpecin-Fenix zegt af voor Ronde van Catalonië door 3 coronabesmettingen

Alpecin-Fenix zou het voor het eerst zijn opwachting maken in de Ronde van Catalonië, dat zondag van start gaat.

Maar coronabesmettingen gooien roet in het eten. "Recent hebben 3 leden van Alpecin-Fenix positief getest. We hebben beslist om de staf die naar Catalonië ging afreizen te isoleren en in quarantaine te plaatsen", meldt Alpecin-Fenix.

"Het is onmogelijk om de volledige staf te vervangen voor de Ronde van Catalonië. Daardoor zijn we met de organisatoren van de Ronde van Catalonië overeengekomen dat we niet van start zullen gaan."

"We willen benadrukken dat deze beslissing genomen is om de gezondheid van alle betrokken mensen te beschermen. We willen op die manier ook verzekeren dat de wedstrijd veilig van start kan gaan."

"We wensen alle deelnemende teams en de organisatie veel succes. Hopelijk zijn we er volgend jaar wel bij", besluit de Belgische formatie.