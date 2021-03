"Mourinho krijgt zijn spelers niet meer mee in zijn verhaal, de magie is uitgewerkt"

In december stond Tottenham nog aan de leiding in de Premier League, maar toen al was het spel niet goed. Alleen vloog toen alles wat Kane en Son aanraakten in doel en werd veel verdoezeld omdat de Spurs nog in alle competities meededen. Maar in 2-3 maanden tijd is alles weg.

Wat het meeste opvalt, is het gebrek aan spelvreugde, aan bezieling bij de spelers. Het lijkt alsof ze naar de fabriek trekken om er een shift te draaien. Niet te geloven! Als je met zo'n mentaliteit op het veld staat, kun je geen matchen winnen.

Mourinho sprak na de match tegen Dinamo Zagreb over een foute attitude bij zijn spelers, maar het is toch zijn job dat er een goeie attitude is, dat er chemie in de groep is.

Het is de verantwoordelijkheid van de coach om de groep zo mee te krijgen in je verhaal, dat ze wél met de juiste mentaliteit op het veld staan. Eigenlijk gaf Mourinho met zijn opstelling al aan: het is al in de sacoche. Dat was een verkeerd signaal.